ЦБ признал отсутствие у банков оборудования для хранения биометрических данных на уровне гостайны

Банки не могут выполнить требования ФСБ по хранению биометрических данных граждан на уровне гостайны — по классу КВ. Российский рынок криптографического оборудования не располагает оборудованием.



Речь идет о методике корректного встраивания спецоборудования — HSM-модуля — в системы банков, без чего невозможно получить ключи класса КВ.

«Методики корректного встраивания HSM нет… но без методики получить заключение ФСБ нереально», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупном банке.

По данным «Ростелекома», внедрение HSM идет в 26 банках, однако нигде не завершено. Ключи класса КВ выпускает только ФГУП НИИ «Восход», который располагает их необходимым количеством. При этом требования по информационной безопасности должны быть исполнены к концу 2019 года.

Ранее стало известно, что Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан.