Русский музей откроет выставку картин Левитана в Самаре

В Самарском областном художественном музее в четверг, 29 ноября, откроется выставка «Исаак Левитан и современники».

Экспозиция продолжает сотрудничество между Государственным Русским и Самарским художественным музеями, которое началось в 2014 году. На ней будут представлены 22 произведения живописи и графики Исаака Левитана, а также работы его современников.

На выставке из собрания Русского музея разместят работы художника, созданные в период с конца 1870-х по 1890-е годы. К самым ранним из них относятся этюды, выполненные в конце 1870-х и первой половине 1880-х годов. На выставке также будут представлены произведения, написанные Левитаном в Крыму и во время поездки в Италию.

Кроме того, посетители смогут увидеть этюды 1890-х годов — «Поздняя осень», «Весна. Последний снег» и другие, передает пресс-служба Русского музея.

Напомним, ранее стало известно, что самарская «Фабрика-кухня» перейдет Третьяковской галерее весной 2019 года.