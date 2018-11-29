Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»

Глава ВТБ Андрей Костин пришел на закрытую вечеринку участников инвестиционного форума «Россия зовет» в костюме джедая Оби-Вана Кеноби из серии фильмов «Звездные войны».



При этом первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев пришел в образе Люка Скайуокера. Они рассказали инвесторам о космических рисках и попытках «Звезды Смерти» «запугать Республику санкциями», сообщает РБК со ссылкой на полученные фотографии и видеозаписи с приема.

Глава ВТБ Костин обратился к инвесторам в костюме джедаяhttps://t.co/FSMJTLS71k pic.twitter.com/HdJflF6NC8

— РБК (@ru_rbc) 28 ноября 2018 г.

По словам сотрудников банка, 28 ноября в Москве прошла вечеринка банка в стиле киносаги. Топ-менеджеры компании пришли на прием в тематических костюмах, а рядовые сотрудники — в вечерних нарядах.

Накануне на форуме «Россия, вперед!» глава ВТБ Андрей Костин попросил президента РФ Владимира Путина регулярно посещать форум, который организует банк, еще 10 лет.

Глава государства пошутил, отреагировав на это заявление как на намек по поводу его президентства.