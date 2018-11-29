Новости экономики

09:23 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»

08:56, 29.11.2018

Глава ВТБ Андрей Костин пришел на закрытую вечеринку участников инвестиционного форума «Россия зовет» в костюме джедая Оби-Вана Кеноби из серии фильмов «Звездные войны».

При этом первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев пришел в образе Люка Скайуокера. Они рассказали инвесторам о космических рисках и попытках «Звезды Смерти» «запугать Республику санкциями», сообщает РБК со ссылкой на полученные фотографии и видеозаписи с приема.

По словам сотрудников банка, 28 ноября в Москве прошла вечеринка банка в стиле киносаги. Топ-менеджеры компании пришли на прием в тематических костюмах, а рядовые сотрудники — в вечерних нарядах.

Накануне на форуме «Россия, вперед!» глава ВТБ Андрей Костин попросил президента РФ Владимира Путина регулярно посещать форум, который организует банк, еще 10 лет.

Глава государства пошутил, отреагировав на это заявление как на намек по поводу его президентства.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок