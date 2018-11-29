Посольство России сообщило о смерти находившегося в заключении в США россиянина

Посольство России в США сообщило о смерти находившегося в заключении в Соединенных Штатах российского гражданина.



«В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара (место заключения — Northwest Detention Center). По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в г. Такома, штат Вашингтон», — передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Россия намерена выдать арестованного режиссера Олега Сенцова на территорию Украины в обмен на выдачу граждан РФ, осужденных в США, — Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под арестом Марии Бутиной.

