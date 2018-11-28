«Единороссы» нашли в незамерзайке метанол

Проект «Единой России» «Народный контроль» провел мониторинг качества незамерзающей стеклоомывающей жидкости.

По словам координатора проекта Анны Кувычко, в некоторых образцах выявлено превышение допустимого содержания метилового спирта. Результаты исследования направлены в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

«Напомню, что метанол запрещен к использованию в «незамерзайках», поскольку при его попадании в организм человек может ослепнуть или погибнуть», — цитируют ее «Дни.ру».

Превышение содержания метилового спирта найдено в таких марках, как «Arctic Gleid», «Стужа» и некоторых других.