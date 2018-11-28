Новости бизнеса

00:12 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Единороссы» нашли в незамерзайке метанол

23:23, 28.11.2018 1
«Единороссы» нашли в незамерзайке метанол
Фото: ru.wikipedia.org / Staselnik

Проект «Единой России» «Народный контроль» провел мониторинг качества незамерзающей стеклоомывающей жидкости.

По словам координатора проекта Анны Кувычко, в некоторых образцах выявлено превышение допустимого содержания метилового спирта. Результаты исследования направлены в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

«Напомню, что метанол запрещен к использованию в «незамерзайках», поскольку при его попадании в организм человек может ослепнуть или погибнуть», — цитируют ее «Дни.ру».

Превышение содержания метилового спирта найдено в таких марках, как «Arctic Gleid», «Стужа» и некоторых других.

БизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 нояб
    Какая хрень! Искусственно создали ажиотаж из-за метилового спирта в незамерзайке. Каким образом он должен попасть в организм?, только если пить. Вот по этой причине, что алкаши его пили, и была в начале 2000-х запрещена незамерзайка по инициативе Санэпиднадзора. Уже неоднократно выступали ученые, исследователи, что никакого вреда такая незамерзайка не может принести при ее использовании по назначению. Еще один момент - производство метилового спирта дешевле этилового и изопропилового раз в 5-7, поэтому бизнес-лобби также приложили руку к запрету метиловой незамерзайки. И последнее - эффективность метилового спирта (морозостойкость подаваемой струи из сопел стеклоомывателя) примерно в 2 раза лучше этилового и в 3 раза изопропилового спирта.
    Кстати, за рубежом, например в Финляндии, никакого запрета на метиловую незамерзайку нет.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок