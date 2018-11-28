Станислав Галиев: «Данис Зарипов — это наша легенда, пусть сыграет еще столько же»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги домашнего матча против нижегородского «Торпедо» (5:1), отметив, что готов сыграть столько же матчей, сколько Данис Зарипов, если ему позволит здоровье.



— Сегодня здорово начали встречу. Забили быстрый гол — где-то «Торпедо» надломилось. Это помогло удерживать, а потом и развивать преимущество. Мы не стали «баловаться» и в третьем периоде сыграли позиционно и тактически правильно. Надеюсь, что дальше будем играть также, и все у нас будет получаться. Будем радовать, как себя, так и болельщиков.

— Играли сегодня и без Ландера, и без Постмы. Казалось, что «Ак Барсу» будет сегодня тяжелее…

— Нет, Ази (Джастин Азеведо, — прим. ред.) с Секачем и Зарей (Данис Зарипов — прим. ред.) хорошо сыгрались. Хотя Антона Ландера все равно не хватает.

— Как прокомментируете игровое достижение Даниса Зарипова?

— 1 164 сыгранных матча — это великолепное достижение. Думаю, каждый наш хоккеист в раздевалке рад, что играет с ним. Это большой опыт. Данис Зарипов — это наша легенда. Дай Богему столько же сыграть.

— Какой-то подарок ему приготовили, помимо победы?



— Если честно, нет. Думал, он нам приготовит.

— Готовы столько же матчей отыграть?

— Если здоровье позволит, то да.



— Впереди у «Ак Барса» игра с «Локомотивом», который регулярно обыгрывает казанцев в последние годы…

— Надеюсь, что после игры с ними будет у «Ак Барса» семь побед подряд. Завтра соберемся и тренер объяснит нам как играть, и мы обязательно победим, — приводит слова Галиева корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 ноября на своем льду против ярославского «Локомотива». Начало игры в 19.00 мск.