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ЦБ 14 декабря может повысить или сохранить ключевую ставку

18:38, 28.11.2018
ЦБ 14 декабря может повысить или сохранить ключевую ставку
Фото: cbr.ru

Совет директоров Центробанка на заседании 14 декабря рассмотрит варианты повышения и сохранения уровня ключевой ставки.

«Мы будем рассматривать и повышение ставки, и ее сохранение», — рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».

Также регулятор уточнит макропрогноз, пишет ТАСС.

Ранее Набиуллина посоветовала не бояться повышения ключевой ставки.

26 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе отметили, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.

ЭкономикаБанки
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