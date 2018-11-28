ЦБ 14 декабря может повысить или сохранить ключевую ставку
Совет директоров Центробанка на заседании 14 декабря рассмотрит варианты повышения и сохранения уровня ключевой ставки.
«Мы будем рассматривать и повышение ставки, и ее сохранение», — рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Также регулятор уточнит макропрогноз, пишет ТАСС.
Ранее Набиуллина посоветовала не бояться повышения ключевой ставки.
26 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе отметили, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.ЭкономикаБанки
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