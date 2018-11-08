Глава Центробанка призвала не бояться повышения ключевой ставки
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала не бояться повышения ключевой ставки.
«Хотела бы особенно подчеркнуть, что мы живем в условиях серьезного внешнего давления. Наша задача — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки, потому что оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создает условия для смягчения денежно-кредитной политики, по нашей оценке, в конце 2019 — начале 2020 года», — заявила она.
По ее словам, «более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», пишет «Интерфакс».
26 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе отметили, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.
Позже Сбербанк допустил еще одно повышение ключевой ставки ЦБ до конца года.Экономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым