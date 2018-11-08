Глава Центробанка призвала не бояться повышения ключевой ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала не бояться повышения ключевой ставки.

«Хотела бы особенно подчеркнуть, что мы живем в условиях серьезного внешнего давления. Наша задача — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки, потому что оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создает условия для смягчения денежно-кредитной политики, по нашей оценке, в конце 2019 — начале 2020 года», — заявила она.



По ее словам, «более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», пишет «Интерфакс».

26 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе отметили, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.

Позже Сбербанк допустил еще одно повышение ключевой ставки ЦБ до конца года.