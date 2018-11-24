«Оренбург» с минимальным счетом обыграл «Уфу»

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Уфу» в матче 15-ого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник хозяев Алексей Сутормин на 80-й минуте. Ранее он не реализовал пенальти. На 59-й минуте защитник «Уфы» Павел Аликин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, после 15 игр «Оренбург» идет на седьмом месте в чемпионате России с 22 очками. «Уфа» занимает 14 место с 14 очками.

В следующем туре «Оренбургу» предстоит домашняя встреча с «Крыльями Советов». «Уфа» на выезде сыграет с «Анжи». Матчи состоятся 1 декабря.



Ранее «Уфа» обыграла дома московский «Спартак». Матч закончился со счетом 2:0.