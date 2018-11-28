Комаров: Удмуртия находится на последнем месте в ПФО по обеспеченности жильем

По уровню обеспеченности жильем Удмуртия занимает последнее место в Приволжском федеральном округе. Как сообщил на совещании в Ижевске полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, этот показатель в Удмуртии составляет 22,1 кв. м на одного человека.

При этом в среднем по округу на одного человека приходится 26,1 кв. м. Комаров отметил, что вопрос обеспечения доступным жильем является одним из ключевых при реализации национальных проектов и эту проблему в республике необходимо решать.

«Понятно, что во многом исторический есть аспект, наследственный. Я думаю, что это один из важнейших показателей, который определяет уровень жизни и ощущения граждан. Это достаточно серьезная задача», — сказал полпред.

Республике необходимо наращивать темпы ввода нового жилья, однако при этом план должен быть сбалансирован в соответствии с возможностями населения по приобретению жилья.