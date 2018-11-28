Путин: «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» прокомментировал ситуацию с дедолларизацией российской экономики.

«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — сказал Путин.

По его словам, долларовые активы сокращаются, что является результатом политики применения санкций, в том числе с использованием доллара.

Президент России также признал, что нынешние темпы роста экономики недостаточны для кардинального повышения уровня жизни россиян, однако меры для ускорения принимаются.