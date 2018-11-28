Путин: «Темпы роста экономики пока недостаточны для кардинального повышения уровня жизни»

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние темпы роста экономики недостаточны для кардинального повышения уровня жизни россиян, однако меры для его ускорения принимаются.

«Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития», — заявил президент России на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

При этом Пути добавил, что рост ВВП России составил 1,5% за первые девять месяцев 2018 года.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. По его словам, таких низких показателей не было со времен Второй мировой войны.