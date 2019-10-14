За год прирост количества малых и средних предприятий в Татарстане составил 1,3%

Фото: Инна Серова

На 20% обновился бизнес в Татарстане, сообщила и.о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова на проходящем сейчас в КРК «Пирамида» XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству. 36 375 предприятий за этот период открылось, 34 208 закрылось, а прирост количества объектов бизнеса составил 1,3 %, в основном новые предприятия открываются в Казани.

Доля малого бизнеса среди татарстанских предприятий составляет 80%, 53,7% предприятий работает в сфере услуг. Сложнее всего, согласно данным опроса предпринимателей, бизнесменам сейчас работать в сфере торговли.

Ранее «Реальное время» писало, что на Совете по предпринимательству назвали районы-лидеры по деловой активности.

