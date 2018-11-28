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Звонки об угрозах взрывов в торговых центрах Москвы поступили с Украины

16:18, 28.11.2018
Звонки об угрозах взрывов в торговых центрах Москвы поступили с Украины
Фото: скриншот видео youtube.com

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы поступили с Украины.

«Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, об угрозе взрыва оповещались службы безопасности ТЦ. Предварительным мотивом он назвал хулиганские действия. Личности звонивших устанавливаются.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству сообщили, что все сообщения о «минировании» в торговых центрах оказались ложными.

Напомним, что сегодня несколько тысяч человек эвакуировали из торговых центров Москвы из-за сообщений об угрозах взрыва. В частности, среди «заминированных» торговых центров оказались «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий» и «Горбушкин двор».

Происшествия
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