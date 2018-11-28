Звонки об угрозах взрывов в торговых центрах Москвы поступили с Украины

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы поступили с Украины.

«Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, об угрозе взрыва оповещались службы безопасности ТЦ. Предварительным мотивом он назвал хулиганские действия. Личности звонивших устанавливаются.



В пресс-службе столичного главка МВД агентству сообщили, что все сообщения о «минировании» в торговых центрах оказались ложными.

Напомним, что сегодня несколько тысяч человек эвакуировали из торговых центров Москвы из-за сообщений об угрозах взрыва. В частности, среди «заминированных» торговых центров оказались «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий» и «Горбушкин двор».