В Москве несколько тысяч человек эвакуированы из десяти ТЦ из-за угроз взрыва

Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 торговых центров Москвы из-за сообщений об угрозах взрыва.

Среди «заминированных» торговых центров — «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий» и «Горбушкин двор», сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, также эвакуация объявлена в торговом центре «Хорошо» из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

Сейчас в зданиях торговых центров работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию.



Ранее об эвакуациях в торговых центрах Москвы сообщал Mash.

Напомним, что с сентября по декабрь прошлого года по крупным городам России прокатилась волна ложных сообщений о минировании торговых центров и госучреждений. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.