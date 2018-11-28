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Экономика

Власти Башкирии закупят новые автобусы на 690 млн рублей

15:42, 28.11.2018
Власти Башкирии закупят новые автобусы на 690 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Башкирские власти объявили электронный аукцион на поставку автобусов большой вместимости. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Как рассказали в Минэкономразвития региона, планируется закупить 100 современных автобусов. Среди них — 74 городских автобуса и 26 автобусов для междугороднего сообщения.

Заказчиком выступает Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Стартовая цена торгов составляет более 690 млн рублей.

Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2019 года.

Напомним, ранее «Башавтотранс» ввел безналичный способ оплаты проезда в автобусах.

ЭкономикаБюджетБизнесТранспорт Башкортостан
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