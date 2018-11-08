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«Башавтотранс» ввел безналичный способ оплаты проезда в автобусах

13:25, 08.11.2018
«Башавтотранс» ввел безналичный способ оплаты проезда в автобусах
Фото: pixabay.com

Проезд в автобусах «Башавтотранса» в Уфе теперь можно оплачивать безналичным способом.

Как пишет «Башинформ», безналичный расчет за проезд введен на всех маршрутах Уфы, а также на пригородных маршрутах. Также действует бесконтактная оплата с телефона, если к нему привязана банковская карта.

Добавим, при наличной оплате стоимость проезда составляет 25 рублей, по транспортной карте — 20 рублей.

Напомним, в настоящее время власти пытаются оптимизировать работу общественного транспорта в Уфе. Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками. В частности, был уволен директор «Башавтотранса» Разим Махиянов.

БизнесТранспорт Башкортостан
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