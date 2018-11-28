Минимущество Удмуртии определило рыночную стоимость акций АО «Ижевский полиграфический комбинат»

Министерство имущественных отношений Удмуртии определило рыночную стоимость акций уставного капитала АО «Ижевский полиграфический комбинат».

Цена 100% акций уставного капитала составила 125,2 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы системы «СПАРК-Интерфакс».

Стоит отметить, что вчера новым директором АО был назначен Александр Журавлев. В компании отметили, что он уже представил концепцию развития производства.

Напомним, ранее правительство Удмуртии включило в прогнозный план приватизации пять госпредприятий, среди которых оказался «Ижевский полиграфический комбинат».