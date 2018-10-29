Пять предприятий Удмуртии включили в план приватизации на 2019 год

Правительство Удмуртии включило в прогнозный план приватизации пять госпредприятий.

В список включили акции и доли обществ, которые не удалось приватизировать в 2018 году. Это ООО «Гостиница «Юбилейная», ООО «Можгаплем» и АО «Ижевский полиграфический комбинат».

Кроме того, республика намерена избавиться от оставшейся доли в 0,007201% «Федеральной сетевой системы Единой энергетической системы». Впервые в прогнозный план включена оставшаяся одна акция Управляющей компании Удмуртского машиностроительного кластера.

100% акций АО «Ижевский полиграфический комбинат» уже выставлялись на торги, но желающих приобрести его не нашлось.

Также республика планирует продать ряд объектов недвижимости, в частности купеческий дом на ул. Горького, 86 в Ижевске, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. По нему уже объявлен аукцион, идет прием заявок, но пока ни одной не поступило, поэтому его заранее включают в прогнозный план на будущий год.

Включение объектов и активов в список на приватизацию происходит и в течение года, отметили власти республики.