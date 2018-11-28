Президент «Анжи» Осман Кадиев: «У нас непорядки только в финансировании»

Президент «Анжи» Осман Кадиев порталу Sport24.ru подтвердил, что клуб решил вопрос с арендой стадиона, при этом отметив, что махачкалинцы на фоне серьезных финансовых проблем не могут полностью оплатить арендную плату.

«Разобрались со стадионом. Удалось ли быстро найти взаимопонимание? Да. Вы поймите, что им тоже надо содержать стадион. Мы пока не можем выполнять все условия. Не можем полностью оплатить арендную плату. Претензии у нас только к себе.

Футболисты и тренерский штаб? У нас все в порядке с футболистами и с тренерами. У нас непорядки только в финансировании, а во всем остальном все нормально. В команде нормальная и рабочая атмосфера.

Новостей по спонсорам пока нет. Ведем переговоры со многими компаниями и пока не можем раскрывать детали. Мы продолжаем переговоры и поиски», — сказал Кадиев.



Напомним, ранее сообщалось, что «Анжи» просрочил оплату аренды стадиона «Анжи-Арена» и команде не разрешили там тренироваться.



1 декабря «Анжи» должен принимать у себя ФК «Уфа» в матче 16 тура чемпионата РПЛ.

