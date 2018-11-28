В Саратовской области Следком возбудил уголовное дело в отношении замминистра природных ресурсов

Следком Саратовской области возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Анатолия Колдаева.

«Чиновника заподозрили в коррупции», — приводит «Интерфакс» слова источника.

В свою очередь региональное СУ СКР сообщает, что в отношении замглавы одного из министерств Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с апреля 2017 по сентябрь 2018 года чиновник требовал у директора государственного учреждения, находящегося от него в служебной зависимости, денег для нужд совета ветеранов.

«Выполняя незаконные требования должностного лица, директор учреждения систематически перечислял денежные средства на банковскую карту консультанта одного из отделов при министерстве», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Саратовской области также был задержан глава регионального главка МЧС.