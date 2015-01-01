Атаки «телефонных террористов»

Россия с сентября держит оборону от атак телефонных террористов. То один, то другой крупный город оказываются под их массированными ударами. Казань стала одной из главных целей осени. В середине сентября злоумышленники атаковали в основном торговые центры. В начале атакам телефонных террористов подверглись государственные и муниципальные учреждения, вузы, школы. Подробности – в сюжете «Реального времени».