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Атаки «телефонных террористов»

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Атаки «телефонных террористов»
Фото: kazanfirst.ru

Россия с сентября держит оборону от атак телефонных террористов. То один, то другой крупный город оказываются под их массированными ударами. Казань стала одной из главных целей осени. В середине сентября злоумышленники атаковали в основном торговые центры. В начале атакам телефонных террористов подверглись государственные и муниципальные учреждения, вузы, школы. Подробности – в сюжете «Реального времени».

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