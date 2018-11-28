СМИ: в Москве после звонков о минировании торговых центров массово эвакуируют людей

По данным СМИ, в Москве массово эвакуируют людей из десятка торговых центров. За две минуты экстренным службам сообщили о минировании сразу нескольких объектов.



Как пишет Mash, сообщения поступили о минировании в следующих торговых центрах — «Капитолий» на Шереметьевской, «Европейский» на Киевской, «Город» в Лефортово, «Мегаполис» на Андропова, «Цветной», «Горбушкин двор» и «Звездочка» на Таганке.

Напомним, что в прошлом году в ряде крупных городов России прошла волна ложных сообщений о минировании торговых центров и госучреждений. В день поступали десятки звонков. В том числе атаки «телефонных террористов» коснулись Казани и Уфы.