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СМИ: в Москве после звонков о минировании торговых центров массово эвакуируют людей

12:13, 28.11.2018

По данным СМИ, в Москве массово эвакуируют людей из десятка торговых центров. За две минуты экстренным службам сообщили о минировании сразу нескольких объектов.

Как пишет Mash, сообщения поступили о минировании в следующих торговых центрах — «Капитолий» на Шереметьевской, «Европейский» на Киевской, «Город» в Лефортово, «Мегаполис» на Андропова, «Цветной», «Горбушкин двор» и «Звездочка» на Таганке.

Напомним, что в прошлом году в ряде крупных городов России прошла волна ложных сообщений о минировании торговых центров и госучреждений. В день поступали десятки звонков. В том числе атаки «телефонных террористов» коснулись Казани и Уфы.

Происшествия
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