Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

До конца 2019 года на боевое дежурство в Крыму заступит еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».

«В ближайшее время новый комплекс <…> заменит предыдущий ЗРК», — заявил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.



Он добавил, что это произойдет в рамках перевооружения, передает «РИА Новости».

Уточняется, что сейчас технику готовят к маршу на станцию погрузки, откуда ЗРС поездом доставят в пункт постоянной дислокации.



Ранее сообщалось, что на 15-м километре трассы Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал».