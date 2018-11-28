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Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

12:15, 28.11.2018
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Фото: ru.wikipedia.org / italy V. Kuzmin

До конца 2019 года на боевое дежурство в Крыму заступит еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».

«В ближайшее время новый комплекс <…> заменит предыдущий ЗРК», — заявил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он добавил, что это произойдет в рамках перевооружения, передает «РИА Новости».

Уточняется, что сейчас технику готовят к маршу на станцию погрузки, откуда ЗРС поездом доставят в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что на 15-м километре трассы Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал».

ПромышленностьОПК
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