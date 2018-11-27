На трассе Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал» — видео

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На 15-м километре трассы Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал». Соответствующие кадры опубликовал RT в Telegram.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.

Позже президент Украины Петр Порошенко объявил, что в стране вводится военное положение на 30 дней, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.