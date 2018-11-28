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Гостевой матч «Уфы» с «Анжи» будет судить Михаил Вилков

11:10, 28.11.2018
Гостевой матч «Уфы» с «Анжи» будет судить Михаил Вилков
Фото: https://premierliga.ru/

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 16-го тура футбольной Российской премьер-лиги.

Гостевой матч «Уфы» с «Анжи», который состоится 1 декабря в Махачкале на стадионе «Анжи Арена», судит — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Его ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Уфа» находится в зоне стыков (13-14 места), набрав 14 очков вместе с «Анжи» и самарскими «Крыльями Советов».

В первом круге в Уфе «горожане» уверенно выиграли у махачкалинского клуба — 3:0.

СпортФутбол Башкортостан
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