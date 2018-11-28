Анатолий Емелин: «Рязань» — зубастая, быстрая команда»

Тольяттинская «Лада» обыграла в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги ХК «Рязань». Победу тольяттинцам принес точный бросок Алексея Мастрюкова в овертайме — 3:2.



Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал результат:

— ХК «Рязань» — зубастая, быстрая команда. Мы оказались не готовы к такой игре. Победу, можно сказать, вымучили, но, победа — есть победа. Дальше будем делать выводы и работать. Соперник очень понравился, — сказал наставник.

«Лада» лидирует в чемпионате, опережая тюменский «Рубин» на одно очко — 47 против 46. Следующий матч волжане проведут дома 29 ноября против воронежского «Бурана».

