Надзор за особо режимными объектами в РТ возглавила дама

Фото: прокуратура РТ

Новым Казанским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах назначена советник юстиции Ольга Малых. Ранее эту должность занимал Дмитрий Ерпелев, на днях возглавивший прокуратуру Набережных Челнов.

Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил Малых коллективу спецпрокуратуры, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В зоне ответственности нового спецпрокурора — оборонные предприятия и опасные технические производства.

Ольга Владимировна Малых родом из Удмуртии. В 1995 году окончила юридический факультет Удмуртского государственного университета. В том же году начала работу помощником прокурора в Набережных Челнах. В 2014–м заняла пост заместителя прокурора Тукаевского района, а в 2016-м — старшего прокурора в прокуратуре Казани.