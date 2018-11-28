Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал голосом навигатора

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал голосом «Яндекс.Навигатора», сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Белорусский форвард — теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет шофера по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в приложении на русском языке в любых городах и странах, где работает «Яндекс.Навигатор».

«Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Навигатор работает в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.

Помимо Сергея Корниленко, «Яндекс.Навигатор» озвучивают такие известные личности, как Федор Бондарчук, Баста, Вера Брежнева, Артем Дзюба и другие. В России «Яндекс.Навигатором» ежемесячно пользуется более 17 миллионов человек.