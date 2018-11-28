БК «Уфимец» взял реванш у магнитогорского «Динамо»

БК «Уфимец» взял реванш у магнитогорского «Динамо» за поражение в первом матче домашней серии в чемпионате Суперлиги России второго дивизиона. На этот раз успех был на стороне уфимской команды — 70:67.

Гости активно провели две стартовые четверти. В первом отрезке они выиграли очко — 15:14. Во втором периоде встречи они добавили еще 4 балла преимущества — 21:17.

Но после большого перерыва «Уфимец» принялся догонять и это у него отлично получилось. В третьем отрезке уфимцы победили со счетом 20:16, почти сравняв, таким образом, результат. А в заключительной четверти еще на 4 очка больше положили в корзину соперника уфимские баскетболисты.

«Уфимец» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице, одержав в 10 встречах 8 побед.







