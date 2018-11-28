В России предложили собирать налоги со школьников — СМИ

Депутаты Госдумы выдвинули инициативу, согласно которой становиться налогоплательщиком можно уже с 14 лет.



По мнению авторов идеи, легализация доходов несовершеннолетних позитивно скажется на размере их пенсии в будущем. Предполагается, что решение о раннем начале включения в налоговую систему должно быть принято добровольно, пишет «ФедералПресс».

«Многие несовершеннолетние уже сейчас готовы к оформлению своего официального стажа и своих будущих пенсионных прав. Следовало бы предоставить им подобные возможности, причем, только на добровольных основаниях», — заявил депутат от фракции ЛДПР и глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

По словам главы комитета по труду, подростки часто программируют, создают сайты, занимаются дизайном, работают как репетиторы, продают свои популярные аккаунты в Сети как площадки для размещения рекламы.