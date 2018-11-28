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В России предложили собирать налоги со школьников — СМИ

09:20, 28.11.2018 4
В России предложили собирать налоги со школьников — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутаты Госдумы выдвинули инициативу, согласно которой становиться налогоплательщиком можно уже с 14 лет.

По мнению авторов идеи, легализация доходов несовершеннолетних позитивно скажется на размере их пенсии в будущем. Предполагается, что решение о раннем начале включения в налоговую систему должно быть принято добровольно, пишет «ФедералПресс».

«Многие несовершеннолетние уже сейчас готовы к оформлению своего официального стажа и своих будущих пенсионных прав. Следовало бы предоставить им подобные возможности, причем, только на добровольных основаниях», — заявил депутат от фракции ЛДПР и глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

По словам главы комитета по труду, подростки часто программируют, создают сайты, занимаются дизайном, работают как репетиторы, продают свои популярные аккаунты в Сети как площадки для размещения рекламы.

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09:35
    Младенцы уже получают доход в виде молока, непорядок! Надо обложить 13% налогом. Школьникам ежедневно дают на карманные расходы-а чем не доход. Тут тоже надо наложить свою фискальную лапу! А если не заплатят то еще пени и штрафы! Всех к ногту, всех на счетчик.
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  • Анонимно 10:02
    Как только человек родился он вдыхает кислород а выдыхает всякую гадость.Да ещё регулярно в туалет ходит.И куда смотрят экологи.Налог на загрязнение окружающей среды давно плачет по людям.Ну а молоко у детишек это нетрудовые доходы а уж деньги в карманах школьников на жевачку по всем нашим законам должны облагаться налогом.Нет не дорабатывают наши налоговики.
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  • Анонимно 10:13
    Налог за рождение - родился, уже должен миллион
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  • Анонимно 10:27
    Да,кстати, нищий, который просит милостыню в переходе, считается самозанятым??
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