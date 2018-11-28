В России отзовут почти тысячу автомобилей Nissan

Официальный дилер Nissan ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзовет в России 957 автомобилей моделей Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II и X-Trall.

Под отзыв попадут автомобили, произведенные c января 2004 года по декабрь 2012 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является нитрат аммония, содержащийся в установленном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности Takata SPI переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. Выход из строя газогенератора при аварии может привести к срабатыванию подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением. При этом корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон», — говорится в сообщении Росстандарта.

На подпадающих под отзыв машинах проведут проверку и, при необходимости, бесплатно заменят газогенератор подушки безопасности пассажира.

Ранее сообщалось, что Mazda отзывает в России более 62 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности.