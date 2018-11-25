В Египте археологи нашли гробницу XIII века до нашей эры с двумя мумиями

Египетские ученые обнаружили в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби возле города Луксор гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к XIII веку до нашей эры.

По словам министра по делам древностей Египта Халеда аль-Анани, в гробнице найдены два хорошо сохранившихся саркофага с мумиями. Захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, известному как Фаорхатеп, передает ТАСС.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири добавил, что помимо двух саркофагов с мумиями, археологи обнаружили более 1 тысячи фаянсовых ритуальных фигурок древнеегипетских богов, несколько свитков папирусов и десятки других артефактов эпохи фараонов.



Ранее в Египте ученые нашли гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов. Она принадлежала человеку по имени Ка Ирас, который занимал должность поверенного в делах фараона.