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В Египте археологи нашли гробницу XIII века до нашей эры с двумя мумиями

04:32, 25.11.2018
В Египте археологи нашли гробницу XIII века до нашей эры с двумя мумиями
Фото: commons.wikimedia.org / Hajor

Египетские ученые обнаружили в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби возле города Луксор гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к XIII веку до нашей эры.

По словам министра по делам древностей Египта Халеда аль-Анани, в гробнице найдены два хорошо сохранившихся саркофага с мумиями. Захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, известному как Фаорхатеп, передает ТАСС.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири добавил, что помимо двух саркофагов с мумиями, археологи обнаружили более 1 тысячи фаянсовых ритуальных фигурок древнеегипетских богов, несколько свитков папирусов и десятки других артефактов эпохи фараонов.

Ранее в Египте ученые нашли гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов. Она принадлежала человеку по имени Ка Ирас, который занимал должность поверенного в делах фараона.

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