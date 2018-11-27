Краги Секача выставили на благотворительный аукцион

Благотворительный фонд «День добрых дел» выставил на аукцион краги нападающего «Ак Барса» Иржи Секача с личным автографом игрока. Торги на платформе «Аукцион добра» завершатся 1 декабря в 18.00.

Вырученные от продажи экипировки средства будут направлены в проект «Мебель для особенных детей». В его рамках фонд обеспечивает тяжелобольных детей с диагнозом «детский церебральный паралич» необходимой для комфортной жизни мебелью. Ее производят в Казани специально по заказу фонда, в рамках проекта такой мебелью обеспечены уже более 1 300 нуждающихся семей по всей России.

Первым лотом «Аукциона добра» от хоккейного клуба «Ак Барс» стали шлем и краги нападающего Владимира Ткачева, которые были проданы за 25 тысяч рублей.