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Совфед одобрил закон о налогах для самозанятых

14:46, 23.11.2018
Совфед одобрил закон о налогах для самозанятых
Фото: commons.wikimedia.org / Г-н Савва

Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении в Татарстане и еще трех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%, пишет «РИА Новости».

Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут.

Ранее ФНС России предложила во время проведения эксперимента по внедрению нового режима налогообложения для самозанятых граждан в течение года воздержаться от штрафов.

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