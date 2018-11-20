В октябре банковские вклады в РФ выросли на 732 млрд рублей

В октябре вкладчики начали возвращать деньги в банки после оттока, который наблюдался в предыдущие месяцы. Судя по данным ЦБ, общий месячный прирост вкладов физических лиц и депозитов компаний составил 732 млрд рублей, в том числе по розничным вкладам — 140 млрд, по депозитам юридических лиц — 592 млрд рублей.

Вклады физлиц в рублях в октябре выросли на 1% и достигли на 1 ноября 21,4 трлн рублей; вклады в иностранной валюте, напротив, сократились на 0,6% — до $86 млрд. Прирост по корпоративным рублевым депозитам составил 4,1% (объем достиг 13,5 трлн рублей), по депозитам в иностранной валюте — 0,4% (до $113,7 млрд).

Ранее на фоне усиления санкционных угроз, ослабления рубля и разговоров о дедолларизации банки столкнулись с оттоком клиентских средств. Так, население в сентябре забрало со своих вкладов 435 млрд в рублевом эквиваленте.