Верховный суд РТ признал законным иск противников МСЗ к администрации Осиновского сельского поселения

Верховный суд Республики Татарстан сегодня признал законным иск противников мусоросжигательного завода (МСЗ) к администрации Осиновского сельского поселения.

Ранее активисты пытались обжаловать проведение общественных обсуждений по МСЗ в Авиастроительном районном суде Казани. Однако суд вернул иски к администрации Осиновского сельского поселения и к инвестору стройки завода ООО «АГК-2», говорится в группе активистов в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня Верховный суд РТ также отказался принимать иск к «АГК-2». Активисты намерены внести изменения в иск к ООО «АГК-2» и повторно направить его в суд.

Кроме того, противники МСЗ подали новый иск в Верховный суд РТ к администрации Осиновского сельского поселения. Они считают незаконным перевод участка под МСЗ из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и требуют его отменить.

Напомним, что в конце июля депутаты Осиновского сельского поселения приняли решение внести изменения в карту градостроительного зонирования. Земля, где планируется строительство МСЗ, была переведена из сельскохозяйственной зоны в промышленную. Постановление о переводе земель в Осиново под МСЗ премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 12 августа.