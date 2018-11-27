В компьютерном классе пермского университета произошло возгорание

В пятом корпусе ПГНИУ во вторник днем, 27 ноября, произошло возгорание.

Пожарная сигнализация сработала в штатном режиме. Из кампуса было эвакуировано порядка 200 студентов и сотрудников вуза. По предварительной версии, в компьютерном классе произошло замыкание электропроводки.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали огонь, а также проверили все помещения в здании на предмет возгорания и наличия в них людей, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину происшествия.

Напомним, ранее под Пермью пожар уничтожил дом и магазин муниципального депутата.