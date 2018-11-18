Под Пермью пожар уничтожил дом и магазин оппозиционного муниципального депутата

В Пермском районе произошел пожар, в результате которого сгорели дом и магазин муниципального депутата из Крохово Виктора Штоля. Он убежден, что причиной возгорания стал поджог.

Депутат даже назначил на понедельник пресс-конференцию, на которой намерен подробно изложить свою версию случившегося, пишет properm.ru

Пожар начался ночью, с 13 на 14 ноября. Хозяин дома услышал треск, увидел огонь, разбудил и вывел на улицу всех домочадцев. Эвакуировали и соседей.

Виктор Штоль более 20 лет живет в Крохово (Пермский район), два раза был депутатом Савинского сельского поселения, к которому Крохово относится. Сейчас он председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) Крохово и вновь депутат.

Этим летом депутат организовал проект по утилизации мусора и выиграл конкурс социально значимых проектов. Однако власти района исключили проект из числа победителей.