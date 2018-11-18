Под Пермью пожар уничтожил дом и магазин оппозиционного муниципального депутата
В Пермском районе произошел пожар, в результате которого сгорели дом и магазин муниципального депутата из Крохово Виктора Штоля. Он убежден, что причиной возгорания стал поджог.
Депутат даже назначил на понедельник пресс-конференцию, на которой намерен подробно изложить свою версию случившегося, пишет properm.ru
Пожар начался ночью, с 13 на 14 ноября. Хозяин дома услышал треск, увидел огонь, разбудил и вывел на улицу всех домочадцев. Эвакуировали и соседей.
Виктор Штоль более 20 лет живет в Крохово (Пермский район), два раза был депутатом Савинского сельского поселения, к которому Крохово относится. Сейчас он председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) Крохово и вновь депутат.
Этим летом депутат организовал проект по утилизации мусора и выиграл конкурс социально значимых проектов. Однако власти района исключили проект из числа победителей.ПроисшествияОбществоВласть
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