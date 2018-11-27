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Развитием туризма в Удмуртии вместо Минкультуры займется Минэкономики

15:14, 27.11.2018
Развитием туризма в Удмуртии вместо Минкультуры займется Минэкономики
Фото: minkultura.udmurt.ru

Министерство культуры и туризма Удмуртии переименовано в министерство культуры. Функции по выработке и реализации государственной политики и правовому регулированию в сфере развития туризма в Удмуртии с 1 января 2019 года передаются в ведение министерства экономики республики.

Соответствующий указ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Документ опубликован сегодня на официальном сайте правительства региона. Указ вступил в силу с момента его подписания, то есть с 26 ноября.

Отметим, что ранее с 2009 по 2014 годы направление туризма в правительстве Удмуртской Республики курировало министерство спорта.

Экономика Удмуртия
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