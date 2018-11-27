Дамир Фаттахов: «Мы станем трендсеттерами всего нового»

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов проводит первое заседание общественного совета при министерстве. Во время заседания он обозначил векторы развития министерства.

«Мы станем трендсеттерами всего нового, повторять за кем-то не получится. Мы должны знать, что хочет разная молодежь республики. Мы должны создавать среду — новое поколение татарстанцев», — выступил Фаттахов.

Среди проблем он назвал и готовность наиболее мобильной части молодого поколения уехать из Татарстана, передает корреспондент «Реального времени». Министр затронул и тему «апгрейда» всей команды, работающей в сфере молодежной политики. С его слов, для этого готовится корпоративный университет.

В ходе заседания был выбран председатель общественного совета при министерстве. Им стал Андрей Кондратьев.

Напомним, что этим летом правительство Татарстана разделило Министерство по делам молодежи и спорту на Минмолодежи РТ и Минспорта РТ. Первое возглавил экс-замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов. В июле он уже назначил своих заместителей: Тимура Сулейманова, Рината Садыкова и Анну Захматову.