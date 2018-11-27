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Причиной вынужденной посадки самолета в Казани стала некорректная индикация топлива

12:59, 27.11.2018
Причиной вынужденной посадки самолета в Казани стала некорректная индикация топлива
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Причиной вынужденной посадки самолета Орск — Москва в Казани стала некорректная индикация топлива. Об этом сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

«Причиной вынужденной посадки стала некорректная индикация топлива», — рассказала «Реальному времени» Иванова.

Она также уточнила, что пассажиры рейса вылетели в Москву резервным бортом.

Напомним, что сегодня утром в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Икар», следовавший из Орска в Москву. На борту находилось 76 пассажиров, никто из них не пострадал.

Происшествия Татарстан
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