В аэропорту Казани внепланово сел самолет с 76 пассажирами

Самолет авиакомпании «Икар», следовавший из Орска в Москву, утром 27 ноября внепланово приземлился в Международном аэропорту «Казань».



«Воздушное судно Эмбраер Е-190, следовавшее рейсом Орск — Шереметьево (Москва) произвело посадку в Казани в 04.54. На борту 76 пассажиров. Борт в данный момент находится в Казани», — рассказал «Реальному времени» представитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

При этом назвать причину происшествия в аэропорту не смогли.

Отмечается, что пассажиры будут отправлены другим рейсом той же авиакомпании в 10.20.

Ранее сообщалось, что следовавший из Казани в Абакан самолет совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту «Казань». Причиной мог стать отказ одной из автоматических систем.