Госсовет Удмуртии принял проект республиканского бюджета на 2019 год в первом чтении

Госсовет Удмуртии принял в первом чтении проект бюджета республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году запланированы на уровне 65,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления в размере 11,2 млрд рублей. При этом ко второму чтению объем поступлений из федерального увеличится почти на 7,8 млрд рублей, отметила и. о. министра финансов УР Вера Сухих.

Расходы составят 64,4 млрд рублей, профицит бюджета — 948 млн рублей.

Госдолг республики на начало 2019 года должен сократиться до 47 млрд рублей, на конец 2019 года — до 46 млрд, что составит 85% по отношению к объему собственных доходов.

Ожидается, что во втором окончательном чтении бюджет Удмуртии будет принят 11 декабря.