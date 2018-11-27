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Сотрудники ФСБ задержали в Самаре начальника контрольного отдела управления УФНС

12:03, 27.11.2018

В Самаре задержан начальник контрольного отдела управления УФНС России по региону Александр Петров. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По его словам, налоговик был пойман при получении взятки в 1 млн рублей. Операцию проводили сотрудники УФСБ региона. Подробностей задержания не приводится.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовные дела о взятке и посредничестве во взяточничестве в отношении трех полицейских, задержанных в Самаре сотрудниками ФСБ.

Общество
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