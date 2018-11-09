Сотрудники ФСБ в Самаре задержали трех полицейских, подозреваемых во взяточничестве

Следственный комитет возбудил уголовные дела о взятке и посредничестве во взяточничестве в отношении трех полицейских, задержанных в Самаре сотрудниками ФСБ.

По версии следствия, 4 ноября этого года двое из обвиняемых в одной из квартир в микрорайоне Крутые ключи в Самаре получили через посредника 50 тысяч рублей. Спустя четыре дня полицейским в ТЦ «Управа» передали через того же посредника еще 550 тысяч рублей. Деньги были отданы за бездействие силовиков от подозреваемого в преступлении, возбужденном по факту причинения тяжкого вреда здоровью человеку.

Двум правоохранителям предъявили обвинения в получение взятки в крупном размере, третьему — в посредничестве во взяточничестве.

В настоящее время решается вопрос об избрании всем троим меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани подполковника и майора полиции будут судить за взятки на миллион рублей.