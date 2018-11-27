Экс-владельца «БТА Банка» заочно приговорили к пожизненному заключению

Суд в Казахстане приговорил бывшего владельца «БТА Банка» Мухтара Аблязова к пожизненному заключению.



Аблязова признали виновным в организации убийства главы АО «Банктураналем» Ержана Татишева в 2004 году, сообщает «Интерфакс». Суд вынес приговор заочно, потому что Аблязов скрывается за рубежом.

Напомним, во французских Альпах бывшего руководителя «БТА Банка» задержали в июле 2013 года. Работа Аблязова во главе банка является предметом расследования в России, Казахстане и на Украине. Выдать бизнесмена требовали только Россия и Украина. У Казахстана и Франции нет договоренностей об экстрадиции.

Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы. Также суд оштрафовал Аблязов на 300 МРП и лишил его права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на три года.