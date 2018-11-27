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В России из-за отсутствия бюджета отложили введение продовольственных карточек для малоимущих

09:19, 27.11.2018
В России из-за отсутствия бюджета отложили введение продовольственных карточек для малоимущих
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В России отложили работу над программой продуктовых карточек для малоимущих как минимум до 2021 года.

До этого времени средств на программу в бюджете не предусмотрено, передают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова в Госдуму.

Отмечается, что к программе возвращаться пока не планируется. По данным Минтруда на 2017 год, в России живет чуть более 19 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Социальную помощь получает менее четверти из них.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге РФ рассчитывают на запуск программы продовольственной помощи малоимущим гражданам в 2019 году.

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