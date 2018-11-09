В Казани вынужденно сел самолет, летевший в Абакан

Следовавший из Казани в Абакан самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту «Казань». Причиной мог стать отказ одной из автоматических систем.



На борту самолета находились три члена экипажа и пять пассажиров. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение от диспетчера ПДСП аэропорта поступило в МЧС в 20.54. Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing компании NordStar, выполнявший чартерный рейс из Новосибирска в китайский Санья, совершил вынужденную посадку в Красноярске. Причиной стала трещина в лобовом стекле в кабине пилотов.