Власти Перми пытаются отменить концерт группы IC3PEAK «из-за суицидальной направленности текстов»

Глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков настоятельно рекомендовал организаторам концерта IC3PEAK не проводить выступление из-за «суицидальной направленности текстов» группы.

По словам арт-директора бара Cape Town Давида Шелтера, чиновник лично приехал в заведение для беседы. Козенков планировал поговорить с организаторами, но не застал там никого из них.

«Нас с ним связали, он объяснил, что ждет нас в течение часа, приехал генеральный директор. Они обсуждали, что тексты группы IC3PEAK имеют суицидальную направленность. Разговор был неприятный, что мы там чуть ли не притон создали у себя в заведении и нарушаем закон как только можем», — цитирует арт-директора «Медаизаона».

Кроме того, Шелтер добавил, что не собирается отменять выступление, так как «люди работали, вкладывали ресурсы в рекламу, было задействовано очень много человек».

В настоящее время на официальной странице бара сообщается, что концерт перенесен на другую площадку в целях снижения вероятности срыва. Он состоится 27 ноября. Организаторы добавили, что все билеты распроданы.

Стоит отметить, что специально к концерту пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, выплативший штраф за изменения букв на арт-объекта «Счастье не за горами», представит на площадке клуба новую работу — «Русскую печальную матрешку».

Напомним, ранее в Казани полицейские также пытались сорвать концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты сменили три площадки.